18 января 2026
18 января 2026
Экономика

Германия и Израиль начинают совместную разработку "киберкупола"

Израиль
Германия
Кибербезопасность
время публикации: 18 января 2026 г., 08:35 | последнее обновление: 18 января 2026 г., 08:36
Германия и Израиль начинают совместную разработку "киберкупола"
קובי גדעון/ לע״מ

Министр внутренних дел Германии Александр Добриндт на минувшей неделе выступил с докладом перед Бундестагом по поводу подписанного с Израилем соглашения о совместной разработке "киберкупола".

Неделю назад Германия и Израиль подписали новое соглашение о киберсотрудничестве, направленное на противодействие киберугрозам и укрепление защиты критически важной инфраструктуры. Документ подписали министр внутренних дел Германии Александр Добриндт и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаниягу в Иерусалиме.

Соглашение предусматривает разработку совместной системы "киберкупол", создание центра инноваций в области ИИ и кибербезопасности, сотрудничество в сфере защиты от беспилотников, а также совершенствование систем гражданского оповещения. Кроме того, речь идет о защите энергетической инфраструктуры и сетей "подключенных автомобилей", а также об усилении взаимодействия в области гражданской защиты, контртерроризма и уголовного преследования.

Напомним, что летом 2025 года министр внутренних дел Германии Александр Добриндт, находящийся с визитом в Израиле, объявлял о намерении создать "киберкупол" совместно с еврейским государством. Теперь проект получил поддержку руководства двух стран.

Экономика
