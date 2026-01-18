"Калькалист": страховые компании впервые за 20 лет управляют самими доходными "керен иштальмут"
Впервые за примерно 20 лет три самых доходных накопительно-инвестиционных фонда (фонда повышения квалификации – керен иштальмут) по итогам года оказались под управлением страховых компаний, а не инвестиционных домов, пишет "Калькалист".
Лучшие фонды в 2025 году принадлежат страховым компаниям "Клаль Битуах" (16,8%), "Менора Мивтахим" (16,3%) и "Феникс" (15,75%).
По оценке издания, успех страховщиков в 2025 году связан прежде всего с более высокой долей инвестиций в израильский рынок.
При этом в публикации отмечается, что на 2026 год на рынке есть ожидания изменения условий и доходностей, и "инерция" 2025 года не гарантирована.