Автомобильные лицензии подорожают на десятки шекелей
время публикации: 18 марта 2026 г., 09:05 | последнее обновление: 18 марта 2026 г., 09:05
1 апреля произойдет индексация тарифной сетки автомобильных лицензий, которые подорожают на несколько десятков шекелей.
Все автомобили разделены на семь ценовых групп по стоимости новой машины; с каждым годом эксплуатации стоимость лицензионного сбора снижается.
Лицензия нового автомобиля самой дешевой категории подорожает на 33 шекеля, самой дорогой категории – на 138 шекелей.
Для автомобилей пятилетнего возраста самой дешевой категории лицензия подорожает на 29 шекелей, самой дорогой категории – на 96 шекелей.
Напомним, что с начала 2025 года электромобили лишились льготных тарифов и платят наравне с бензиновыми.