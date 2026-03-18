Автомобильные лицензии подорожают на десятки шекелей

1 апреля произойдет индексация тарифной сетки автомобильных лицензий, которые подорожают на несколько десятков шекелей.

Все автомобили разделены на семь ценовых групп по стоимости новой машины; с каждым годом эксплуатации стоимость лицензионного сбора снижается.

Лицензия нового автомобиля самой дешевой категории подорожает на 33 шекеля, самой дорогой категории – на 138 шекелей.

Для автомобилей пятилетнего возраста самой дешевой категории лицензия подорожает на 29 шекелей, самой дорогой категории – на 96 шекелей.

Напомним, что с начала 2025 года электромобили лишились льготных тарифов и платят наравне с бензиновыми.