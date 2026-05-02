ЦАХАЛ: на юге Газы были ликвидированы террористы

ЦАХАЛ сообщил, что в нескольких инцидентах в субботу, 2 мая, на территории сектора Газы были ликвидированы боевики террористической организации.

Силы 143-й дивизии "Газа", действующие на юге сектора, выявили четырех боевиков, которые пересекли "желтую линию" и приближались к израильским военным, представляя непосредственную угрозу. Силы ЦАХАЛа атаковали боевиков: трое были ликвидированы, еще один ранен.