ЦАХАЛ: на юге Газы были ликвидированы террористы
время публикации: 02 мая 2026 г., 21:04 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 21:09
ЦАХАЛ сообщил, что в нескольких инцидентах в субботу, 2 мая, на территории сектора Газы были ликвидированы боевики террористической организации.
Силы 143-й дивизии "Газа", действующие на юге сектора, выявили четырех боевиков, которые пересекли "желтую линию" и приближались к израильским военным, представляя непосредственную угрозу. Силы ЦАХАЛа атаковали боевиков: трое были ликвидированы, еще один ранен.