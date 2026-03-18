Tesla открыла точки быстрой зарядки в Израиле для бесплатного пользования

Компания Tesla сообщила на своем аккаунте в социальной сети X об открытии точек быстрой зарядки Supercharger в Израиле для бесплатного пользования.

Бесплатно можно зарядить свой электромобиль в следующих городах Израиля: Афула, Беэр-Шева, Эйлат (два объекта), Эйн-Бокек, Гиват-Шмуэль, Хадера, Хайфа, Холон, Иерусалим, Кармиэль, Кфар-Саба, Кирьят-Ата, Кирьят-Гат, Кирьят-Шмона, Мевасерет-Цион, Мицпе-Рамон, Модиин (два объекта), Нетания, Петах-Тиква, Рамат а-Шарон, Тель-Авив (два объекта), Явне.