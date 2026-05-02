Чемпионат Европы по сквошу. Израильтяне проиграли в финале Дивизиона 2
время публикации: 02 мая 2026 г., 21:13 | последнее обновление: 02 мая 2026 г., 21:13
В Амстердаме завершился командный чемпионат Европы по сквошу. В финале Дивизиона 2 израильтяне проиграли ирландцам 0:4.
Третье место заняли шведы.
Сборные Ирландии и Израиля вышли в Дивизион 1.
Состав сборной Израиля: Даниэль Полещук, Элад Робеншток, Сегев Ром, Рои Авраам, Яли Шас.
