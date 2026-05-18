Власти Ирана объявили о возобновлении работы Тегеранской биржи
время публикации: 18 мая 2026 г., 07:58 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 07:58
Иранское государственное агентство IRNA сообщило, что Тегеранская фондовая биржа возобновит полноценную работу в ближайший вторник, 19 мая.
Рынок был полностью заморожен регуляторами в начале вооруженного конфликта..
Возобновление торгов будет проходить на фоне продолжающейся блокады Ормузского пролива ВМФ США, гиперинфляции, массового роста безработицы и стремительного обесценивания национальной валюты.