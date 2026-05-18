"По соображениям безопасности": отменено сегодняшнее заседание суда по делам Нетаниягу

Суд удовлетворил просьбу премьер-министра Биньямина Нетаниягу и отменил его показания по его делам, назначенные на 18 мая. Судья Ривка Фридман-Фельдман постановила, что с учетом дополнительных документов, представленных суду, и позиции государства сегодняшнее заседание отменяется.

Нетаниягу просил отменить заседание "по соображениям безопасности и внешней политики".

Следующее заседание назначено на завтра, 19 мая, в 9:30, и, как ожидается, пройдет в окружном суде Тель-Авива.