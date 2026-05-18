18 мая 2026
Экономика

American Airlines вернется в Израиль не раньше 2027 года

время публикации: 18 мая 2026 г., 09:40 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 09:40
Авиакомпания American Airlines продлила приостановку прямых рейсов из Нью-Йорка в Израиль до 6 января 2027 года.

"Мы свяжемся с затронутыми пассажирами и предложим им варианты в соответствии с нашей политикой при изменении расписания", – говорится в заявлении авиакомпании, распространенном по электронной почте.

Напомним, что ранее American Airlines планировала вернуться на израильский маршрут с 7 сентября 2026 года.

Другие американские авиакомпании, United Airlines и Delta Airlines, вернутся в Израиль не ранее 7 сентября и 5 сентября, соответственно. Таким образом, прямые авиарейсы между Израилем и США осуществляют сейчас только израильские "Эль-Аль" и "Аркия". "Исраэйр" планирует присоединиться к ним в ближайшем будущем.

