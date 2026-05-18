последняя новость: 10:24
Израиль

ЦАХАЛ: за сутки на юге Ливана были атакованы более 30 объектов "Хизбаллы"

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 18 мая 2026 г., 09:06 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 09:09
ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки нанес удары более чем по 30 объектам террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана. Среди атакованных целей – склад оружия, наблюдательные посты и здания, использовавшиеся боевиками "Хизбаллы" для подготовки атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.

По данным армейской пресс-службы, в ходе точечных ударов были ликвидированы несколько боевиков "Хизбаллы", занимавшихся подготовкой нападений на израильских военных, действующих на юге Ливана.

