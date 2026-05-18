ЦАХАЛ: за сутки на юге Ливана были атакованы более 30 объектов "Хизбаллы"

ЦАХАЛ сообщил, что за последние сутки нанес удары более чем по 30 объектам террористической организации "Хизбалла" на юге Ливана. Среди атакованных целей – склад оружия, наблюдательные посты и здания, использовавшиеся боевиками "Хизбаллы" для подготовки атак против военнослужащих ЦАХАЛа и граждан Израиля.

По данным армейской пресс-службы, в ходе точечных ударов были ликвидированы несколько боевиков "Хизбаллы", занимавшихся подготовкой нападений на израильских военных, действующих на юге Ливана.