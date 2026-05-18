18 мая 2026
Экономика

Нетаниягу и Регев "откроют" в Тайбэ Восточную железную дорогу, еще не готовую обслуживать пассажиров

время публикации: 18 мая 2026 г., 07:02 | последнее обновление: 18 мая 2026 г., 07:07
Государственная инфраструктурная компания "Нетивей Исраэль" разослала журналистам приглашение на церемонию открытия Восточной железнодорожной ветки, которая должна соединить Лод с Хадерой и открыть транспортный коридор север-юг, не проходящий через бутылочное горлышко Гуш-Дана.

В церемонии, которая состоится во вторник, 19 мая, на железнодорожной станции "Тайбе-Шомрон", примут участие премьер-министр Биньямин Нетаниягу и министр транспорта Мири Регев, гендиректор министерства транспорта Моше Бен Закен, председатель совета директоров "Нетивей Исраэль" Игаль Амеди, председатель совета директоров "Ракевет Исраэль" Моше Шимони, гендиректор "Нетивей Исраэль" Нисим Перец и и.о. гендиректора "Ракевет Исраэль" Авнер Флор.

При этом следует подчеркнуть, что реальный пуск первой очереди Восточной железной дороги состоится в лучшем случае осенью 2026 года, а полноценный пуск – не раньше лета 2027 года.

На текущий момент еще продолжаются работы по электрификации путей и по строительству отдельных станций, а ходовые испытания железнодорожного полотна и сигнальных систем еще даже не начались, отмечает The Mraker.

