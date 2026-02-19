В Израиле открыта линия по производству элементов для германских субмарин

Министерство обороны Израиля, израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" и германская судостроительная корпорация TKMS объявили об открытии в Израиле новой производственной линии по выпуску элементов конструкции для подводных лодок.

Новое предприятие по изготовлению подводных компонентов из полиэфирного стеклопластика для субмарин открылось в промышленной зоне Бар-Лев в Кармиэле, создав десятки новых рабочих мест.

Сделка является частью обязательств TKMS по взаимным закупкам по контракту на поставку Израилю подводных лодок и ракетных корветов.

Весь проект реализуется в рамках промышленного соглашения между компаниями, предусматривающего создание новых производственных мощностей и разработку передовых технологий на основе экспертизы и опыта TKMS.

Соглашение позволяет "Эльбит Маарахот" расширить продуктовый портфель, выйти на новые международные рынки и сформировать экспертизу в области, которая прежде в Израиле не развивалась.