В Израиле открыта линия по производству элементов для германских субмарин
Министерство обороны Израиля, израильский оборонный концерн "Эльбит Маарахот" и германская судостроительная корпорация TKMS объявили об открытии в Израиле новой производственной линии по выпуску элементов конструкции для подводных лодок.
Новое предприятие по изготовлению подводных компонентов из полиэфирного стеклопластика для субмарин открылось в промышленной зоне Бар-Лев в Кармиэле, создав десятки новых рабочих мест.
Сделка является частью обязательств TKMS по взаимным закупкам по контракту на поставку Израилю подводных лодок и ракетных корветов.
Весь проект реализуется в рамках промышленного соглашения между компаниями, предусматривающего создание новых производственных мощностей и разработку передовых технологий на основе экспертизы и опыта TKMS.
Соглашение позволяет "Эльбит Маарахот" расширить продуктовый портфель, выйти на новые международные рынки и сформировать экспертизу в области, которая прежде в Израиле не развивалась.