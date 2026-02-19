x
19 февраля 2026
Мир

Девять лыжников погибли при сходе лавины в Калифорнии

Альпинизм
время публикации: 19 февраля 2026 г., 07:44 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 07:51
Девять лыжников погибли при сходе лавины в Калифорнии
AP Photo/Luca Bruno

В результате схода лавины в районе озера Тахо в Калифорнии пропали без вести девять лыжников, катавшихся вне подготовленных трасс.

Позднее полиция штата заявила, что обнаружила тела восьми из них. Тело одного из членов группы пока обнаружено не было, но полиция считает его погибшим, сообщает ВВС.

Организующая лыжные туры калифорнийская компания Blackbird Mountain Guides сообщила, что группа из 11 лыжников и четырех гидов проживала в хижинах на озере Фрог с 15 февраля.

"Инцидент произошел, когда группа завершала трехдневный маршрут и возвращалась к его началу", – говорится в заявлении компании.

На тот момент в этом районе действовало предупреждение о лавинах. Лавинный центр Сьерры оценил уровень опасности на 4 из 5 баллов и настоятельно советовал избегать любых перемещений в лавиноопасной местности, а также рядом с ней или под ней.

