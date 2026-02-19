ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

В ночь на 19 февраля, четверг, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах на юге Ливана.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, среди атакованных объектов инфраструктуры: склады оружия, ракетные установки и военные объекты, которые использовались террористической организацией "Хизбалла" для разработки нападений на силы ЦАХАЛа и Израиль.

Наличие объектов террористической инфраструктуры являлось нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.