ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана
время публикации: 19 февраля 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 08:21
В ночь на 19 февраля, четверг, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах на юге Ливана.
Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, среди атакованных объектов инфраструктуры: склады оружия, ракетные установки и военные объекты, которые использовались террористической организацией "Хизбалла" для разработки нападений на силы ЦАХАЛа и Израиль.
Наличие объектов террористической инфраструктуры являлось нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.