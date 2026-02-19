x
19 февраля 2026
19 февраля 2026
19 февраля 2026
Израиль

ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру "Хизбаллы" на юге Ливана

Ливан
Пресс-служба ЦАХАЛа
Хизбалла
время публикации: 19 февраля 2026 г., 08:13 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 08:21
AP Photo/Leo Correa

В ночь на 19 февраля, четверг, ЦАХАЛ атаковал инфраструктуру террористической организации "Хизбалла" в нескольких районах на юге Ливана.

Как сообщает пресс-служба Армии обороны Израиля, среди атакованных объектов инфраструктуры: склады оружия, ракетные установки и военные объекты, которые использовались террористической организацией "Хизбалла" для разработки нападений на силы ЦАХАЛа и Израиль.

Наличие объектов террористической инфраструктуры являлось нарушением договоренностей между Израилем и Ливаном.

