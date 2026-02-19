Верховный суд разрешил представительские иски против частных учебных заведений

Судья Верховного суда Офер Гроскопф вынес прецедентное решение, открывающее возможность подачи представительских исков против частных учебных заведений по вопросам платы за обучение.

Решение было вынесено по иску Пинхаса Коэна против трех семинаров для девочек, управляемых ультраортодоксальной образовательной сетью, которые отказались принять его дочь, но не вернули деньги за регистрационный сбор.

Гроскопф изменил решение окружного суда, дважды отклонявшего запрос на принятие представительского иска, и постановил, что в данном контексте учебные заведения квалифицируются как коммерческий субъект.

Согласно Гроскопфу, в данном случае коллективный иск допустим на основании отношений "продавец – потребитель": кандидатки самостоятельно выбирали учебное заведение и напрямую вносили плату образовательным сетям, то есть отношения носили прямой и добровольный характер, что соответствует критериям потребительских отношений.

Судья также отметил "очевидный дисбаланс сил между членами представляемой группы и владеющими семинарами образовательными сетями". По его словам, поступающие фактически лишены возможности отказаться от уплаты регистрационного сбора. "Между отдельной кандидаткой и образовательными сетями существует значительный разрыв в знаниях, финансовых возможностях и правовой осведомлённости. Ведение длительного и сложного индивидуального процесса из-за незначительной суммы практически бессмысленно. Помимо этого, существуют социальные и личные барьеры для обращения в суд - вполне понятные опасения, что это осложнит поступление кандидатки или её родственников в другие школы тех же образовательных сетей", - говорится в постановлении.

Прецедент Гроскопфа открывает дорогу коллективным искам против частных образовательных структур прежде всего ультраортодоксального сектора, но также и против светских частных учебных заведений.