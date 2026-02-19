x
19 февраля 2026
19 февраля 2026
19 февраля 2026
последняя новость: 09:15
19 февраля 2026
Израиль

В Байт-Уммаре разрушен дом террориста-убийцы

Пресс-служба ЦАХАЛа
время публикации: 19 февраля 2026 г., 08:31 | последнее обновление: 19 февраля 2026 г., 08:56
В Байт-Уммаре разрушен дом террориста-убийцы
Пресс-служба ЦАХАЛа

Силы ЦАХАЛа из бригады "Эцион" и подразделения "Яалом" разрушили в деревене Байт-Уммар дом террориста-убийцы Валида Сабарны, одного из исполнителей теракта в Иудее три месяца назад, в результате которого погиб израильтянин.

18 ноября 2025 года был совершен теракт на перекрестке Гуш-Эцион. Сбив людей автомобилем, террористы, вооруженные ножами, атаковали израильтян. Был убит 71-летний Аарон Коэн, житель Кирьят-Арбы, трое получили ранения. Террористы были застрелены солдатами и гражданскими.

