Началась вторая неделя общенационального отключения интернета в Иране. Согласно данным мониторинговой группы NetBlocks, спустя 168 часов после начала блокировки население по-прежнему отрезано от важных новостей и оповещений.

Общенациональное отключение интернета, навязанное режимом, продолжается вторую неделю, оставляя граждан в изоляции, в то время как чиновники и государственные СМИ сохраняют доступ к сети, сообщает NetBlocks.