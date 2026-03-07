x
07 марта 2026
|
последняя новость: 11:12
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 11:12
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

Началась вторая неделя общенационального отключения интернета в Иране

Иран
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 10:45 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 10:52
Началась вторая неделя общенационального отключения интернета в Иране
AP Photo/Vahid Salemi

Началась вторая неделя общенационального отключения интернета в Иране. Согласно данным мониторинговой группы NetBlocks, спустя 168 часов после начала блокировки население по-прежнему отрезано от важных новостей и оповещений.

Общенациональное отключение интернета, навязанное режимом, продолжается вторую неделю, оставляя граждан в изоляции, в то время как чиновники и государственные СМИ сохраняют доступ к сети, сообщает NetBlocks.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 04 марта 2026

По данным NetBlocks, отключение интернета в Иране продолжается более 100 часов
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 22 января 2026

Две недели блокады интернета в Иране, глава КСИР угрожает США и Израилю