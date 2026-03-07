x
Израиль

Умер мужчина, накануне получивший огнестрельное ранение в Тамре

время публикации: 07 марта 2026 г., 11:12 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 11:17
В больнице РАМБАМ скончался 28-летний Мохаммад Абу аль-Басаль, накануне получивший огнестрельное ранение в городе Тамра. В него выстрелили, когда он шел на молитву в мечеть. Родственник аль-Басаля получил в ходе инцидента ранения средней степени тяжести.

Полиция начала расследование убийства и сообщила, что подоплека преступления носит криминальный характер. О задержаниях пока не сообщалось. С начала года в арабском секторе были убиты 59 человек.

