Проект закона о госбюджете подан в Кнессет

Вечером в воскресенье, 18 января, правительство подало в Кнессет проекты законов о государственном бюджете и о государственном регулировании на 2026 год

Несмотря на отсутствие уверенности в утверждении законопроектов в первом чтении данный шаг был предпринят после вмешательства юридического советника Кнессета адвоката Сагит Афик, которая настаивала на том, чтобы законопроект был внесен еще на этой неделе и вынесен на голосование в первом чтении до 29 января.

Это должно позволить Кнессету обсуждать бюджет в течение 60 дней до крайнего срока его утверждения во втором и третьем чтениях – 31 марта. Несоблюдение этого графика привело бы к роспуску Кнессета.

Согласно законопроекту, объем бюджета на 2026 год составит 659,6 миллиарда шекелей. Долговые выплаты государства, за исключением Национального страхования, составят 151,8 миллиарда шекелей. Бюджет системы обороны установлен в книге бюджета на 112 миллиардов шекелей, однако, по оценкам, он, как ожидается, вырастет в течение года в свете обстановки в сфере безопасности.

Среди прочего, проект бюджета включает расходы на подготовку к выборам в Кнесет 26-го созыва, которые ожидаются в течение года, в общем объеме 727 миллионов шекелей. Из них 286 миллионов шекелей предназначены для текущего финансирования партий и финансирования выборов, а 411 миллионов шекелей будут выделены центральной избирательной комиссии.