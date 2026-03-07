ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по ракетным установкам "Хизбаллы"

ЦАХАЛ завершил очередную волну ударов по ракетным установкам, складам оружия и другим военным объектам террористической организации "Хизбалла" в различных районах южного Ливана и долины Бекаа.

Кроме того, были атакованы командиры подразделения "Радуан" и два здания, использовавшиеся этим подразделением в деревне Мадждаль-Сальм на юге Ливана.

Командиры, подвергшиеся атаке, в последнее время занимались разработкой террористических операций, направленных против сил ЦАХАЛа и граждан Израиля.

Перед атакой были приняты меры для минимизации вреда гражданскому населению.