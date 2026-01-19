Регев отказалась задействовать полномочия, сокращающие компенсацию пассажирам авиакомпаний

Министр транспорта Мири Регев направила в Высший суд справедливости (БАГАЦ) обращение с просьбой отклонить петицию представителей Международной ассоциации авиакомпаний, требовавших обязать ее задействовать полномочия, сокращающие компенсацию пассажирам во время войны.

Полномочия были предоставлены Регев в рамках в рамках поправки к закону об авиационных услугах, вступившей в силу в феврале 2024 года.

В декабре 2024 года в БАГАЦ была подана петиция с требованием обязать министра воспользоваться полномочиями. 15 января 2026 года Регев подала ответ, в котором заявила, что предпочла отдать приоритет правам пассажиров перед авиакомпаниями и поэтому не издала постановление, которое сократило бы их права.

На данный момент в израильских судах различных инстанций рассматриваются сотни исков против авиакомпаний с требованием компенсации за отмененные из-за войны рейсы. При этом продвижение практически всех исков приостановлено до вынесения решения БАГАЦа.

В министерстве транспорта выдвигают два основных аргумента для своей позиции: петиция была подана с задержкой, около пяти месяцев после окончания операции "Народ как лев", в связи с которой подана основная часть исков. По утверждению государства, предоставление средства правовой защиты сейчас будет ретроактивным и нанесет ущерб правам пассажиров, которые уже полагались на существующее правовое положение.

Согласно второму аргументу, полномочия, предоставленные министру транспорта, являются дискреционными полномочиями, а не обязанностью. Министр утверждает, что рассмотрела вопрос и взвесила соображения, и решила, что издание постановления нанесет ущерб потребителям.