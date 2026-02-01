Ynet: пособие по старости выросло на 43 шекеля, зарплаты чиновников – на тысячи

В Израиле базовое пособие по старости с начала 2026 года увеличилось всего на 43 шекеля (2,4%) – до 1838 шекелей в месяц на человека и 2762 шекеля на пару (рост на 65 шекелей по сравнению с 2025 годом).

На этом фоне в публикации Ynet отмечается, что высокопоставленные чиновники и депутаты получили прибавки к зарплатам на тысячи шекелей.

Темпы роста пособий остаются низкими уже более двух десятилетий после изменения принципа индексации – с привязки к средней зарплате на привязку к индексу потребительских цен.

По данным Ynet (автор – Гад Лиор), за последние 10 лет базовая выплата выросла примерно на 300 шекелей (с 1531 до 1838), тогда как стоимость "базовой корзины" за этот период увеличилась примерно на 40%.

Также приводятся данные о рынке труда среди пожилых: доля работающих мужчин пенсионного возраста за 20 лет выросла с 15% до 30%, а среди женщин – с 5% до 22%. При этом пожилые составляют около 12% населения. Отметим, что и опросы Newsru.co.il показывают, что год от года растет процент работающих пенсионеров среди наших читателей (русскоязычных израильтян).

Алекс Тенцер, председатель штаба по защите работников, нанимаемых через подрядчиков, представляющий широкие слои бедных пенсионеров, заявил: "Повышение пособия по старости на 43 шекеля – это плевок в лицо более чем миллиону пожилых людей в Израиле. Речь идет о большой группе бедных людей: они больны, часть из них одиноки, часть – новые репатрианты, у которых недостаточны страховой стаж и взносы в "Битуах леуми", многие – в особенно тяжелом финансовом положении, и государство издевается над самыми слабыми в Израиле".

В "Битуах леуми", комментируя публикацию, подчеркнули, что у большинства получателей есть надбавки (в том числе за страховой стаж), и потому фактические выплаты часто выше базовой суммы.