28% переживших Холокост – старше 90 лет, 31% получают доплату до прожиточного минимума

Институт национального страхования опубликовал в честь Международного дня Холокоста данные о ситуации в Израиле. Выплаты от "Битуах Леуми" получают 110068 человек: речь идет о таких выплатах, как пособие по старости, доплата до прожиточного минимума (соцнадбавка, или "ашламат ахнаса"), пособие по уходу, пособие по особым услугам и выплаты по потере кормильца.

Среди переживших Холокост, имеющих право на выплаты от "Битуах Леуми", 75% получают пособие по уходу. 31% получают доплату до прожиточного минимума к пособию по старости или к выплатам по потере кормильца – на так называемую социальную надбавку имеют право люди с низкими доходами.

Из 110068 переживших Холокост, зарегистрированных в "Битуах Леуми", 62% женщины и 38% – мужчины. 35% всех переживших Холокост состоят в браке. 28% переживших Холокост, признанных "Битуах Леуми" – люди в возрасте 90 лет и старше (30700 человек). При этом среди всех получателей пособий в соответствующей возрастной группе доля людей в возрасте 90 и более лет составляет лишь 19%.

Доплату до прожиточного минимума получают 34102 переживших Холокост, или 31% от общего количества признанных "Битуах Леуми" переживших Холокост. Среди всех получателей пособий в возрасте старше 80 лет соцнадбавку получают лишь 26%. 73% переживших Холокост, получающих "ашламат ахнаса" – одинокие, 27% состоят в браке.

82451 переживший Холокост, то есть, 75% от всех переживших Холокост, имеют право на пособие по уходу. Среди всех получателей пособий в возрасте старше 80 лет пособие по уходу получают 64%.

65% переживших Холокост, имеющих право на пособие по уходу – женщины (53545 человек), 30% – люди в возрасте старше 90 лет (24726 человек). 26%, или 21379 человек, имеют право на пособие по уходу шестого, самого высокого уровня, что указывает на крайне тяжелое состояние, требующее постоянного ухода.

В "Битуах Леуми" действует специальный телефонный центр для пожилых граждан (по телефону *9696), он работает с воскресенья по четверг с 09:00 до 13:30.