"Калькалист": снижение НДС на продукты почти не поможет бедным – выгоду получат производители

Инициатива снизить НДС на продукты питания до 8% сроком на два года, которую продвигает депутат Кнессета Давид Битан ("Ликуд"), подается как мера борьбы с дороговизной жизни, однако реальный эффект для малообеспеченных может оказаться минимальным, пишет "Калькалист".

По расчетам, приведенным в материале, лишь около 7% выпадающих доходов государства при таком снижении налога дойдут до слабых слоев населения. При этом значительная часть выгоды, согласно анализу, может "осесть" у производителей и поставщиков: им может достаться около 30% эффекта – до 1,5 млрд шекелей в год.

"Калькалист" отмечает, что снижение НДС – мера "широкого действия": она помогает всем потребителям, включая обеспеченные домохозяйства, тогда как для поддержки нуждающихся более эффективны адресные инструменты (пособия, целевые выплаты и т.п.).

На прошлой неделе правительственная комиссия по законодательству рассмотрела законопроект председателя экономической комиссии Кнессета Давида Битана о введении льготной ставки НДС на базовые продукты питания. Согласно законопроекту, НДС в размере 8% будет установлен на продукты питания, цены на которые контролируются государством, а также на дополнительный список продуктов, включая мясо, птицу, рыбу, муку, сахар и растительное масло. Оценка стоимости законопроекта – 4,5 миллиарда шекелей в год.

Законопроект, который продвигается в качестве меры по борьбе с дороговизной жизни, с точки зрения министерства финансов является категорически неприемлемым. В минфине утверждают, что выборочное снижение НДС разрушает принцип единой ставки, на котором строится вся израильская система НДС. Такой шаг создаст опасный прецедент и откроет дорогу требованиям о льготах для других секторов и отраслей, что подорвет целостность налоговой системы и стабильность сбора налогов. В частности, потребуется резкое увеличение надзорного аппарата и вырастут риски мошенничества и уклонения от налогов. Кроме того, в министерстве подчеркивают, что снижение НДС станет льготой для всего населения, а не только для нуждающихся, а значит будет малоэффективно в борьбе с социальным неравенством.