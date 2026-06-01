Walla: в Израиле считают, что Моджтаба Хаменеи не готов к компромиссу с США

Сайт Walla публикует материал военного обозревателя Амира Бухбута, согласно которому в израильской системе безопасности считают маловероятным, что Моджтаба Хаменеи согласится подписать соглашение с США.

По словам высокопоставленного источника в системе безопасности, Моджтаба Хаменеи, занявший место своего отца Али Хаменеи, находится в укрытии, окружен охраной и общается с внешним миром через посредников. Источник утверждает, что он получил тяжелые ранения во время первого удара операции "Рычание льва": пострадало лицо, а также, по меньшей мере, одна нога.

По оценке источника, жесткая линия Хаменеи в отношении США, Израиля и будущего меморандума о взаимопонимании объясняется идеологией, которую он перенял от отца, желанием отомстить за попытку его ликвидации и гибель членов семьи, а также влиянием радикальных кругов в "Корпусе стражей исламской революции" и среди аятолл.

Walla пишет, что в израильской системе безопасности считают Хаменеи не полностью дееспособным и находящимся под сильным влиянием радикальных сил. По этой оценке, именно поэтому он далек от капитуляции и, скорее всего, не объявит публично о компромиссе с США.