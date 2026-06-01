CENTCOM: были перехвачены две иранские ракеты, выпущенные по объектам армии США в Кувейте

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что минувшей ночью американские силы перехватили две иранские баллистические ракеты, выпущенные по американским военным объектам в Кувейте.

По данным CENTCOM, никто из американских военнослужащих не пострадал.

В заявлении американского командования говорится, что CENTCOM сохраняет повышенную готовность и продолжит защищать американские силы от "иранской агрессии", одновременно поддерживая действующее соглашение о прекращении огня.