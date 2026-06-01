x
01 июня 2026
|
последняя новость: 16:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
01 июня 2026
|
01 июня 2026
|
последняя новость: 16:38
01 июня 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Ближний Восток

CENTCOM: были перехвачены две иранские ракеты, выпущенные по объектам армии США в Кувейте

Война с Ираном
Centcom
время публикации: 01 июня 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 15:49
CENTCOM: были перехвачены две иранские ракеты, выпущенные по объектам армии США в Кувейте
Staff Sgt. Jao'Torey Johnson/U.S. Air Force via AP

Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что минувшей ночью американские силы перехватили две иранские баллистические ракеты, выпущенные по американским военным объектам в Кувейте.

По данным CENTCOM, никто из американских военнослужащих не пострадал.

В заявлении американского командования говорится, что CENTCOM сохраняет повышенную готовность и продолжит защищать американские силы от "иранской агрессии", одновременно поддерживая действующее соглашение о прекращении огня.

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 01 июня 2026

КСИР сообщил об ударе по американской военной базе, использовавшейся при атаке острова Сирик
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 мая 2026

Власти Кувейта подтвердили: по стране был нанесен воздушный удар
// https://www.newsru.co.il/ // Ближний Восток // 28 мая 2026

КСИР: в ответ на американскую атаку был нанесен удар по авиабазе США
// https://www.newsru.co.il/ // Пресса // 28 мая 2026

WSJ: армия США атаковала в районе Бандар-Аббаса станцию управления иранскими беспилотниками