CENTCOM: были перехвачены две иранские ракеты, выпущенные по объектам армии США в Кувейте
время публикации: 01 июня 2026 г., 15:49 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 15:49
Центральное командование вооруженных сил США (CENTCOM) заявило, что минувшей ночью американские силы перехватили две иранские баллистические ракеты, выпущенные по американским военным объектам в Кувейте.
По данным CENTCOM, никто из американских военнослужащих не пострадал.
В заявлении американского командования говорится, что CENTCOM сохраняет повышенную готовность и продолжит защищать американские силы от "иранской агрессии", одновременно поддерживая действующее соглашение о прекращении огня.
