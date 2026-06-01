"Штраус" и "Гад" повысили цены на молочную продукцию
время публикации: 01 июня 2026 г., 11:40 | последнее обновление: 01 июня 2026 г., 11:40
В понедельник, 1 июня, вступили в силу новые прейскуранты компаний "Штраус" и "Гад", анонсированные около месяца назад одновременно с повышением на 1,2% цен на молочные продукты, регулируемые государством.
Компания "Штраус" повысила цены и на нерегулируемые продукты – "милки", творог и йогурты – примерно в том же диапазоне, что и регулируемые. "Гад" повысила цены на 1,9%.
Ранее цены на продукцию, не регулируемую государством, повысили компании "Тара" (в размере до 2,9%) и "Тнува", которая повысила цену масла на 4,8%.