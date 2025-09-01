x
01 сентября 2025
01 сентября 2025
Экономика

Египет вложит $400 млн в прокладку своей части газопровода Эль-Ариш-Ашкелон

Египет
Нефть и газ
время публикации: 01 сентября 2025 г., 09:54
Египет вложит $400 млн в прокладку своей части газопровода Эль-Ариш-Ашкелон
Serbian Presidential Press Service via AP

Правительство Египта утвердило проект строительства новой ветки газопровода между Эль-Аришем и границей Израиля в районе Ницаны, сообщает саудовское издание "А-Шарк Бизнес".

Напомним, что в начале августа 2025 года консорциум, владеющий правами на разработку крупнейшего израильского газового месторождения "Левиатан", сообщили о заключении с Египтом сделки на поставку газа на сумму 35 миллиардов долларов.

Консорциум поставит Египту в рамках сделки 130 миллиардов кубометров газа, что составляет 22% от общих запасов газа в месторождении, на протяжении ближайших 15 лет.

Сделка является дополнением к сделке от 2019 года на поставку Египту 60 миллиардов кубометров газа.

Египет будет закупать газ через компанию Blue Ocean Energy. 20 миллиардов кубометров газа будут поставляться начиная с первой половины 2026 года, а остальные 110 – после увеличения мощностей добычи и расширения газопровода между Ашкелоном и Эль-Аришем.

Экономика
