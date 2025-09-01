Доплаты командирам запаса, деньги на бебиситтера: ЦАХАЛ расширяет пакет льгот и выплат резервистам

Перед началом очередного массового призыва резервистов для участия в операции "Колесницы Гидеона 2" в секторе Газы управление кадров ЦАХАЛа подготовило расширенный пакет льгот и выплат.

Согласно управлению кадров, общая сумма особых выплат и льгот, которые сможет получить резервист, принимающий участие в операции "Колесница Гидеона-2", достигает 50000 шекелей в дополнение к обычным выплатам за резервистскую службу, сообщает портал Ynet.

Каждый командир батальона запаса получит специальную выплату в двадцать тысяч шекелей в год, заместитель командира батальона получит десять тысяч шекелей в год, а командиры рот и взводов получат от пяти до десяти тысяч шекелей. Специальная выплата будет положена офицерам запаса на командирских должностях, отслужившим не менее 60 дней в году (50 для офицеров, являющихся студентами).

Резервистам, отслужившим более 10 дней в году, будет выдана цифровая дебетовая карта "Файтер", на которую будут зачисляться до 5000 шекелей (в зависимости от срока службы) для покупок в различных сетях, оплаты государственных сборов или детских садов.

Резервисты, получившие в этом году ваучер на оплату отдыха за 60 дней службы, получат право на еще один ваучер в дополнение к первому после еще 60 дней службы.

Уже сегодня на счета резервистов должны зайти 1250 шекелей "на домашние расходы".

На счета резервистов, служивших в июле-августе, будут перечислены до 1500 шекелей в счет оплаты летних лагерей для детей. Кроме того, резервисты с маленькими детьми получат до 3500 шекелей на оплату услуг бебиситтера.

В ЦАХАЛе также рассматривают возможность увеличения выплат на получение психологической помощи.