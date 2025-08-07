Консорциум "Левиатан" продаст Египту 22% запасов газа за 35 миллиардов долларов

Консорциум, владеющий правами на разработку крупнейшего израильского газового месторождения "Левиатан", сообщили о заключении с Египтом сделки на поставку газа на сумму 35 миллиардов долларов.

Консорциум поставит Египту в рамках сделки 130 миллиардов кубометров газа, что составляет 22% от общих запасов газа в месторождении, на протяжении ближайших 15 лет.

Сделка является дополнением к сделке от 2019 года на поставку Египту 60 миллиардов кубометров газа.

Египет будет закупать газ через компанию Blue Ocean Energy. 20 миллиардов кубометров газа будут поставляться начиная с первой половины 2026 года, а остальные 110 – после увеличения мощностей добычи и расширения газопровода между Ашкелоном и Эль-Аришем.

В консорциуме сообщают, что за счет расширения мощностей сделка позволит обеспечить бесперебойную поставку газа из месторождения Израилю до 2064 года.