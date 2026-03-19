Климат Леванта 120 тысяч лет назад был мягким и влажным, и он снова может стать таким

Ученые из Еврейского университета Иерусалима показали, что в последний межледниковый период климат Леванта стал влажным и превратил засушливые регионы в доступный маршрут для миграции древних людей.

Около 127 тысяч лет назад, в период последнего межледниковья, планета переживала фазу глобального потепления, когда температуры и уровень моря были выше современных. Новое исследование, опубликованное в журнале Climate of the Past, основано на анализе донных отложений Мертвого моря и сталактитов в пещерах Негева. Ученые показали, что в это время уровень осадков в Леванте вырос примерно на 20%. Главным фактором стали не только частые дожди, но и фундаментальное изменение физических свойств атмосферы.

Ученые использовали современные климатические модели для реконструкции основных погодных систем региона: Кипрских циклонов и трога Красного моря. Трог Красного моря – это область низкого давления в форме "языка", протянувшаяся от экваториальных широт Африки до Леванта. Трог "закачивает" теплый и влажный воздух из тропиков в Левант.

Как показали ученые, из-за высоких температур атмосфера работала как губка, удерживая гораздо больше влаги, чем сегодня. Когда системы трога Красного моря проходили над регионом, этот огромный резервуар влаги выпадал интенсивными ливнями на Негев и Эйлат. Этот "термодинамический сдвиг" превратил сухой мост между континентами в мягкую среду с многочисленными источниками воды.

Открытие не только объясняет успех миграции ранних людей из Африки, но и помогает прогнозировать будущее климата Израиля. В условиях глобального потепления атмосферные процессы могут вновь привести к резкому усилению интенсивности осадков в засушливых зонах, и по пересохшим 100 тысяч лет назад вади снова потекут реки. Понимание того, как климатические изменения трансформировали водный баланс прошлого, критически важно для предсказания будущих изменений.