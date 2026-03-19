19 марта 2026
|
последняя новость: 17:01
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Израиль

Полиция обвинила ультраортодоксальных демонстрантов в "циничном использовании младенцев"

Полиция
Акции протеста
время публикации: 19 марта 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 16:41
Кадр из видео пресс-службы полиции Израиля

На улице Йехезкель в Иерусалиме ультраортодоксы устроили акцию протеста против строительства трамвайной линии. Демонстранты проникли на строительную площадку, повредили оборудование и вступили в драку с рабочими, а затем оказали сопротивление прибывшим полицейским.

В столкновениях с демонстрантами пострадали трое сотрудников полиции.

В распространенном заявлении полиция обвинила нарушителей правопорядка в "циничном использовании младенцев в качестве живого щита"" в том числе для перекрытия дороги детскими колясками.

СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
