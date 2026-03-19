Полиция обвинила ультраортодоксальных демонстрантов в "циничном использовании младенцев"

На улице Йехезкель в Иерусалиме ультраортодоксы устроили акцию протеста против строительства трамвайной линии. Демонстранты проникли на строительную площадку, повредили оборудование и вступили в драку с рабочими, а затем оказали сопротивление прибывшим полицейским.

В столкновениях с демонстрантами пострадали трое сотрудников полиции.

В распространенном заявлении полиция обвинила нарушителей правопорядка в "циничном использовании младенцев в качестве живого щита"" в том числе для перекрытия дороги детскими колясками.