Полиция обвинила ультраортодоксальных демонстрантов в "циничном использовании младенцев"
время публикации: 19 марта 2026 г., 16:20 | последнее обновление: 19 марта 2026 г., 16:41
На улице Йехезкель в Иерусалиме ультраортодоксы устроили акцию протеста против строительства трамвайной линии. Демонстранты проникли на строительную площадку, повредили оборудование и вступили в драку с рабочими, а затем оказали сопротивление прибывшим полицейским.
В столкновениях с демонстрантами пострадали трое сотрудников полиции.
В распространенном заявлении полиция обвинила нарушителей правопорядка в "циничном использовании младенцев в качестве живого щита"" в том числе для перекрытия дороги детскими колясками.
Ссылки по теме