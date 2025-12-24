В Черном море атаковано шедшее из Украины турецкое судно

Судно под турецким флагом, шедшее из Украины в Турцию и находившееся в международных водах Черного моря, пострадало 23 декабря от атаки беспилотного летательного аппарата, предположительно, российского.

На данный момент нет информации об ущербе или о пострадавших. Однако, как отмечает NEXTA, это четвертое турецкое судно, подвергшееся российскому удару за последний месяц. Предполагается, что официальная Анкара не оставит инцидент без ответа.

23 декабря российская армия также нанесла удар по порту Одессы. В результате пострадало гражданское судно под флагом Ливана, которое перевозило украинскую сою. Удар по порту Южный привел к утечке в Черное море растительного масла.