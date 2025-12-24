Власти США объявили условия возобновления переговоров с Ираном по поводу ядерной программы Исламской республики.

В ходе заседания Совета безопасности ООН заместитель специального представителя США на Ближнем Востоке Морган Ортагус заявила, что Вашингтон требует от Тегерана полностью прекратить обогащение урана. "Не будет обогащения урана на территории Ирана. Это наш базисный принцип", – заявила американский дипломат.

США также требуют от Ирана согласиться на прямые переговоры.

В свою очередь, представитель Ирана в ООН Амир Саид Иравани отклонил требование США. "Запрет на обогащение урана противоречит нашим правам, как страны, подписавшей Декларацию о нераспространении ядерного оружия. Иран не капитулирует перед угрозами и давлением", – заявил он.

После обмена этими заявлениями американская делегация в ООН опубликовала сообщение от имени президента Дональда Трампа. "Президент пояснил ясно и недвусмысленно: США открыты для возобновления переговоров. Прямой диалог, отказ от урана высокого уровня обогащения, полное замораживание обогащения и свободный доступ контролеров МАГАТЭ. США протягивают руку дипломатии. Иран поведет себя мудро, если решит пойти навстречу", – говорится в заявлении.

Ожидается, что тема Ирана будет одной из главных в ходе беседы президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу на следующей неделе.

Начальник генштаба ЦАХАЛа Эяль Замир в субботу, 20 декабря, поговорил с командующим Центральным командованием ВС США (CENTCOM) адмиралом Брэдом Купером и заявил, что начатые иранским "Корпусом стражей исламской революции" ракетные учения могут использоваться как прикрытие для внезапного удара по Израилю.

21 декабря сообщалось, что премьер-министр Биньямин Нетаниягу провел серию консультаций с представителями системы безопасности, посвященных попыткам Ирана восстановить и нарастить ракетный потенциал после последнего противостояния