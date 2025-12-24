Ynet: cоветники Нетаниягу получили распоряжение готовиться к досрочным выборам. "Ликуд" опровергает

Премьер-министр Биньямин Нетаниягу отдал распоряжение своим ближайшим советникам готовиться к тому, что Кнессет буде распущен в самом скором времени.

Об этом сообщает журналист портала Ynet Моран Азулай. Согласно опубликованной информации, Нетаниягу также распорядился создать рабочую группу, которая возглавит предвыборную кампанию "Ликуда".

Во всех публичных выступлениях Нетаниягу говорит о намерении провести выборы в установленный срок – 27 октября 2026 года. Как пишет Ynet, это же премьер-министр говорит в беседах с министрами и депутатами Кнессета от "Ликуда".

В то же время, Нетаниягу понимает, что провал попытки утвердить закон о призыве неизбежно приведет к роспуску Кнессета и досрочным выборам.

На прошлой неделе депутат Кнессета Яаков Ашер ("Яадут а-Тора") заявил, что если в течение месяца не будет принят закон о призыве – бюджет утвержден не будет.

Если бюджет не будет утвержден до 31 марта, досрочные выборы состоятся через 90 дней, то есть в июне или июле 2026 года.

Из пресс-службы "Ликуда" передали: "Сообщение о намерении объявить о проведении досрочных выборов – это абсолютный fake news. Мы утвердим государственный бюджет и закон о призыве, правительство отработает всю каденцию, а выборы состоятся в установленный срок".