Ближний Восток
Ближний Восток

На месте крушения самолета начальника Генштаба Ливии найден "черный ящик"

Турция
Авиакатастрофа
Ливия
время публикации: 24 декабря 2025 г., 10:29 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 10:37
На месте крушения самолета начальника Генштаба Ливии найден "черный ящик"
AP Photo/Efekan Akyuz

Турецкие спасатели обнаружили бортовой самописец самолета, на котором находился начальник штаба вооруженных сил Ливии Мухаммед аль-Хаддад. Об этом сообщил министр внутренних дел Турции Али Ерликая, побывавший на месте крушения.

По его словам, Falcon 50 вылетел из Анкары в Триполи в 20:17 23 декабря. В 20:32 экипаж сообщил о чрезвычайной ситуации на борту и возвращении в аэропорт. Связь с бортом прервалась в 20:52. Обломки самолета были обнаружены в 22:00 в районе Хаймана в провинции Анкара.

На борту находились восемь человек, в том числе пять ливийских военных, среди них начальник Генштаба, начальник штаба сухопутных войск, директор Управления военного производства, советник начальника Генштаба, фотограф пресс-службы Генштаба.

Правительство Ливии объявило в стране трехдневный траур. Глава правительства национального единства Абд аль-Хамид Дбейба назвал крушение самолета "ужасной трагедией и огромной потерей для страны, для оборонного ведомства и всего народа Ливии".

Ближний Восток
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
