Парусный спорт. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали молодежного чемпионата мира
время публикации: 24 декабря 2025 г., 10:35 | последнее обновление: 24 декабря 2025 г., 10:35
В Виламоура, Испания, проходит молодежный чемпионат мира по парусному спорту.
Итальянцы третий раз подряд выиграли Nations Trophy.
Чемпионами мира стали:
Лоренцо Сирена и Алиса Десси (Италия) (Nacra15),
Медея Фалькони (Италия) (iQFOiL),
Лайла Эдвардс и Эмили Хишокс (Великобритания) (29er),
Сабин Поттер, Мерл Ньюланд (Великобритания) (420),
Джан Андреа Страджиоти (Швейцария) (Formula Kite),
Суофея Ли (Китай) (Formula Kite),
Дэвид Коутс (США) (ILCA 6),
Ирен де Томас (Испания) (ILCA 6),
Шимон Колка, Бартош Жмудски (Польша) (29er),
Святослав Мадонич, Дмытро Карабаджак (Украина) (420),
Пелег Раджуан (Израиль) (iQFOiL).
В классе "420" серебряную медаль завоевали израильтяне Зив Штуб И Лоя Шеффлер.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 29 ноября 2025