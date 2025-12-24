x
24 декабря 2025
24 декабря 2025
24 декабря 2025
24 декабря 2025
Спорт

Парусный спорт. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали молодежного чемпионата мира

Парусный спорт
время публикации: 24 декабря 2025 г., 10:35
Парусный спорт. Израильтяне завоевали золотую и серебряную медали молодежного чемпионата мира
AP Photo/Carolyn Kaster

В Виламоура, Испания, проходит молодежный чемпионат мира по парусному спорту.

Итальянцы третий раз подряд выиграли Nations Trophy.

Чемпионами мира стали:

Лоренцо Сирена и Алиса Десси (Италия) (Nacra15),

Медея Фалькони (Италия) (iQFOiL),

Лайла Эдвардс и Эмили Хишокс (Великобритания) (29er),

Сабин Поттер, Мерл Ньюланд (Великобритания) (420),

Джан Андреа Страджиоти (Швейцария) (Formula Kite),

Суофея Ли (Китай) (Formula Kite),

Дэвид Коутс (США) (ILCA 6),

Ирен де Томас (Испания) (ILCA 6),

Шимон Колка, Бартош Жмудски (Польша) (29er),

Святослав Мадонич, Дмытро Карабаджак (Украина) (420),

Пелег Раджуан (Израиль) (iQFOiL).

В классе "420" серебряную медаль завоевали израильтяне Зив Штуб И Лоя Шеффлер.

Спорт
