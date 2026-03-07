x
07 марта 2026
Ближний Восток

Иранские СМИ сообщают о взрывах в Тегеране

Иран
Война с Ираном
время публикации: 07 марта 2026 г., 09:01 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 09:08
AP Photo/Vahid Salemi

В субботу, 7 марта, утром, иранские СМИ сообщили о громких взрывах в столице Исламской республики.

Ранее пресс-служба ЦАХАЛа сообщила, что более 80 истребителей ВВС при содействии разведывательного управления (АМАН) завершили новую волну атак на объекты иранского террористического режима в Тегеране и других районах центрального Ирана.

В рамках операции самолеты ВВС сбросили около 230 боеприпасов на военные объекты режима, в их числе на центральный военный университет КСИР ("Имам Хосейн"), который использовался как стратегический резерв и пункт сбора сил Корпуса стражей исламской революции, в университете была создана разветвленная инфраструктура, обслуживающая вооруженные силы иранского режима как в обычное время, так и в чрезвычайных ситуациях.

