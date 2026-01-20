x
20 января 2026
Экономика

Израильская винтовка вошла в список оружия, рекомендованного для закупки британской полицией

Оборонка
Великобритания
время публикации: 20 января 2026 г., 09:27
Израильская винтовка вошла в список оружия, рекомендованного для закупки британской полицией
Wikipedia.org. Фото: יניב אלקלעי

Штурмовая винтовка "Арад" производства "Израильской оружейной промышленности" (IWI) вошла в список оружия, рекомендованного для закупки подразделениями правоохранительных органов Великобритании.

Помимо "Арада", в список рекомендованных попали также GR 115 от Glock, ASR от FN, NARP от Beretta, C8 от Colt и KS 3 от Knight's.

Все шесть винтовок используют стандартный патрон калибра 5,56×45 мм.

В общей сложности рекомендация касается приблизительно 50 различных структур, таких как Объединенное управление Западного Йоркшира, Объединенное управление Большого Манчестера, комиссар полиции и по борьбе с преступностью Южного Уэльса, полиция Эйвона и Сомерсета, полиция долины Темзы, Управление полиции Шотландии и Полицейская служба Северной Ирландии и т.д.

