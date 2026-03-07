x
07 марта 2026
|
последняя новость: 09:38
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
07 марта 2026
|
07 марта 2026
|
последняя новость: 09:38
07 марта 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Спорт

Молодежный чемпионат мира. Танцевальные пары. Израильтяне в финал не вышли

Фигурное катание
время публикации: 07 марта 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 09:02
Молодежный чемпионат мира. Танцевальные пары. Израильтяне в финал не вышли
AP Photo/Ashley Landis

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

После первого танца в соревнованиях танцевальных пар лидирую американцы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (66.45 балла).

На втором месте французы Амбре Перье Гранесини и Самуэль Бланк-Клаперман (66.31).

На третьем месте украинцы Ирина Пидгайна и Артем Коваль (65.45).

Израильтяне Юлия Эппс и Блэйк Гилман (39.09) заняли 27-е место и в финал не вышли.

Спорт
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026

Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победил японец. Израильтянин на 16-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

Молодежный чемпионат мира по фигурному катанию. Победили канадцы. Украинцы на третьем месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026

Молодежный чемпионат мира. После короткой программы израильская фигуристка на 4-м месте
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 05 марта 2026

Молодежный чемпионат мира. Израильский фигурст вышел в финал