Молодежный чемпионат мира. Танцевальные пары. Израильтяне в финал не вышли
время публикации: 07 марта 2026 г., 09:02 | последнее обновление: 07 марта 2026 г., 09:02
В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.
После первого танца в соревнованиях танцевальных пар лидирую американцы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (66.45 балла).
На втором месте французы Амбре Перье Гранесини и Самуэль Бланк-Клаперман (66.31).
На третьем месте украинцы Ирина Пидгайна и Артем Коваль (65.45).
Израильтяне Юлия Эппс и Блэйк Гилман (39.09) заняли 27-е место и в финал не вышли.
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 07 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026
// https://www.newsru.co.il/ // Спорт // 06 марта 2026