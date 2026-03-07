Молодежный чемпионат мира. Танцевальные пары. Израильтяне в финал не вышли

В Таллинне продолжается молодежный чемпионат мира по фигурному катанию.

После первого танца в соревнованиях танцевальных пар лидирую американцы Хана Мария Абоян и Даниил Веселухин (66.45 балла).

На втором месте французы Амбре Перье Гранесини и Самуэль Бланк-Клаперман (66.31).

На третьем месте украинцы Ирина Пидгайна и Артем Коваль (65.45).

Израильтяне Юлия Эппс и Блэйк Гилман (39.09) заняли 27-е место и в финал не вышли.