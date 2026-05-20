На Мальте водителям до 30 лет предлагают 25 тысяч евро за отказ от вождения на пять лет

В Мальте начала действовать программа, по которой автомобилисты младше 30 лет могут получить 25 тысяч евро за добровольную сдачу водительских прав всех категорий на срок пять лет, указано на сайте министерства транспорта страны. На реализацию инициативы выделили 5 миллионов евро. Программа действует по принципу "кто успел – тот получил": выплаты доступны ограниченному числу участников.

Подать заявку могут жители Мальты, которым на момент обращения еще не исполнилось 30 лет и которые проживают в стране минимум семь лет. Для участия необходимо иметь права категории B, выданные не менее года назад. Лицензия не должна быть аннулирована или временно приостановлена, а все обязательные сборы по ней должны быть оплачены. Общая сумма компенсации будет выплачиваться частями – по 5 тысяч евро ежегодно. Первый платеж участники получат после сдачи водительского удостоверения, а остальные выплаты будут перечисляться в течение следующих четырех лет.

В транспортном ведомстве Мальты пояснили, что программа направлена на уменьшение числа людей, владеющих и пользующихся водительскими правами, а значит и количества автомобилей на дорогах страны. При этом для некоторых категорий граждан предусмотрены исключения. В частности, участвовать в программе не смогут лица, имеющие право пользоваться служебным автомобилем с водителем, включая политиков и их супругов.

Ограничения также распространяются на госслужащих и дипломатов, работающих в зарубежных представительствах, посольствах и консульствах. Кроме того, подать заявку не смогут люди, чья профессия требует наличия действующих водительских прав. Все документы необходимо подать в офисы Transport Malta до 30 июня 2026 года.