последняя новость: 14:42
Демократ Морин Галиндо призвала отправить "американских сионистов" в тюрьму

время публикации: 20 мая 2026 г., 13:21 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 13:34
Сексолог и политический активист Морин Галиндо, борющаяся за избрание в Конгресс США и занявшая первое место в первом туре праймериз демократической партии в 35-м округе Техаса, призвала отправить американских сионистов в тюрьму.

"Если я одержу победу, то превращу депортационный центр Karnes в тюрьму для американских сионистов и бывших сотрудников ICE. Будет создан центр кастрации педофилов, скорее всего, сионистов будет среди них большинство", – цитирует ее Fox News.

Она также заявляла, что ее соперник на демократических праймериз Джонни Гарсиа контролируется сионистским капиталом, а также намекала на то, что и он, и любые сторонники Израиля должны быть осуждены за измену.

Галиндо пользуется поддержкой левого крыла демократов, но такие ее заявления вызвали в партии шок и обвинения в антисемитизме, заставив дистанцироваться от кандидата. Конгрессмен от Флориды Джаред Москович отметил, что впервые в истории США кандидат призывает к созданию концлагерей для американских евреев.

