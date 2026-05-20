ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы объекты "Хизбаллы". Видео
время публикации: 20 мая 2026 г., 13:24 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 13:28
ЦАХАЛ сообщил, что бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" выявили и атаковали на юге Ливана средство наблюдения террористической организации "Хизбалла", размещенное внутри гражданского здания. По данным армейской пресс-службы, оно использовалось для слежки за израильскими силами и наведения атак против военнослужащих ЦАХАЛа.
Кроме того, бойцы подразделения ликвидировали террориста, действовавшего из склада, где хранились боеприпасы. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии оружия на объекте.