ЦАХАЛ: на юге Ливана ликвидированы объекты "Хизбаллы". Видео

ЦАХАЛ сообщил, что бойцы многодоменного подразделения 888 "Рефаим" выявили и атаковали на юге Ливана средство наблюдения террористической организации "Хизбалла", размещенное внутри гражданского здания. По данным армейской пресс-службы, оно использовалось для слежки за израильскими силами и наведения атак против военнослужащих ЦАХАЛа.

Кроме того, бойцы подразделения ликвидировали террориста, действовавшего из склада, где хранились боеприпасы. После удара были зафиксированы вторичные взрывы, свидетельствующие о наличии оружия на объекте.