В Калькилии задержан разыскиваемый террорист ФАТХа

время публикации: 20 мая 2026 г., 14:16 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 14:45
Подразделение "псевдоарабов" пограничной полиции задержало в кафе в Калькилии жителя Палестинской автономии, подозреваемого в террористической деятельности и принадлежности к организации "Танзим" (ФАТХ).

В совместном сообщении полиции и ЦАХАЛа сказано, что операция проводилась по разведданным ШАБАКа под командованием бригады "Эфраим".

После задержания подозреваемого в районе проведения операции начались беспорядки. Пострадавших среди израильских военнослужащих и полицейских нет. Задержанный передан на допрос в ШАБАК.

