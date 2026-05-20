Сын основателя сети Mango Исака Андика арестован по подозрению в убийстве отца

Сын основателя сети магазинов одежды Mango Джонатан Андик арестован по подозрению в убийства своего отца Исака Андика. Предприниматель погиб при падении с обрыва в 2024 году, поначалу это квалифицировалось как несчастный случай.

45-летний Джонатан был задержан в своем барселонском доме после того, как было принято решение о возобновлении расследования из-за того, что в его первоначальных показаниях, данных на следующий день после гибели отца, были выявлены противоречия. Первоначально нестыковки списали на шок.

Подозреваемый предстал перед судьей, который установил сумму залога в миллион евро. Детали дела запрещены к публикации, однако семья сообщила, что Джонатан дает показания и полностью сотрудничает со следствием.

Исак Андик, которому был 71 год, погиб в декабре 2024 года, когда гулял с сыном в горах Монсеррат недалеко от Барселоны – по маршруту, который не считается особо сложным. Он упал в 100-метровую пропасть.

Компания Mango была основана в Барселоне в 1984 году еврейскими иммигрантами из Турции братьями Исаком и Нахманом Андиками. На сегодняшний день в состав сети входит 3000 магазинов в 120 странах, а состояние Исака оценивалось в 4,5 миллиона долларов.