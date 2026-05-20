x
20 мая 2026
|
последняя новость: 13:04
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Google play
App Store
Новая Версия Сайта
20 мая 2026
|
20 мая 2026
|
последняя новость: 13:04
20 мая 2026
Иерусалим:
Тель-Авив:
Эйлат:
$
Все новости Израиль Ближний Восток Мир Экономика Наука и Хайтек Здоровье Община Культура Спорт Традиции Пресса Фото
Мир

Сын основателя сети Mango Исака Андика арестован по подозрению в убийстве отца

Испания
Криминал
время публикации: 20 мая 2026 г., 12:54 | последнее обновление: 20 мая 2026 г., 12:57
Исак Андик, 2010 год
Wikipedia.org. Фото: Convergència Democràtica de Catalunya

Сын основателя сети магазинов одежды Mango Джонатан Андик арестован по подозрению в убийства своего отца Исака Андика. Предприниматель погиб при падении с обрыва в 2024 году, поначалу это квалифицировалось как несчастный случай.

45-летний Джонатан был задержан в своем барселонском доме после того, как было принято решение о возобновлении расследования из-за того, что в его первоначальных показаниях, данных на следующий день после гибели отца, были выявлены противоречия. Первоначально нестыковки списали на шок.

Подозреваемый предстал перед судьей, который установил сумму залога в миллион евро. Детали дела запрещены к публикации, однако семья сообщила, что Джонатан дает показания и полностью сотрудничает со следствием.

Исак Андик, которому был 71 год, погиб в декабре 2024 года, когда гулял с сыном в горах Монсеррат недалеко от Барселоны – по маршруту, который не считается особо сложным. Он упал в 100-метровую пропасть.

Компания Mango была основана в Барселоне в 1984 году еврейскими иммигрантами из Турции братьями Исаком и Нахманом Андиками. На сегодняшний день в состав сети входит 3000 магазинов в 120 странах, а состояние Исака оценивалось в 4,5 миллиона долларов.

Мир
СЛЕДУЮЩАЯ СТАТЬЯ
Будьте с нами:
Telegram WhatsApp Facebook
Ссылки по теме
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 17 октября 2025

СМИ: миллиардер Исак Андик, возможно, был убит – под подозрением его сын
// https://www.newsru.co.il/ // Мир // 15 декабря 2024

Самый богатый человек в Каталонии Исак Андик погиб, упав в пропасть