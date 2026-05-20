Минюст США запретил IRS проверять прежние налоговые декларации Трампа и его компаний

Министерство юстиции США в рамках соглашения по иску Дональда Трампа против Налоговой службы США (IRS) фактически запретило налоговому ведомству проводить проверки его прежних налоговых деклараций, а также деклараций членов его семьи, компаний и связанных с ними структур. Как сообщает Reuters со ссылкой на опубликованный минюстом одностраничный документ, правительство США "навсегда лишено" возможности проводить аудиты по налоговым декларациям Трампа, поданным до 18 мая 2026 года, а также по вопросам, которые "поднимались или могли быть подняты" ранее.

Решение стало частью урегулирования иска Трампа к IRS на 10 млрд долларов. Он утверждал, что налоговая служба не защитила его конфиденциальные данные после утечки налоговых деклараций в СМИ. Бывший подрядчик IRS Чарльз Литтлджон, передавший журналистам налоговые материалы Трампа и других состоятельных американцев, был осужден на пять лет тюрьмы. По условиям соглашения Трамп отказывается от иска и получит извинения, но не денежную компенсацию.

Вместо выплаты Трампу минюст создает фонд почти на 1,8 млрд долларов для компенсаций лицам, заявляющим, что они пострадали от политически мотивированного использования государственных структур. Reuters отмечает, что фонд будет находиться под контролем комиссии, большинство членов которой назначит исполняющий обязанности генпрокурора Тодд Бланш, ранее представлявший Трампа как адвокат в уголовных делах.

Демократы в Конгрессе и ряд юристов назвали соглашение беспрецедентным и заявили, что оно может позволить направлять бюджетные средства союзникам президента.

Юристы, выступавшие в суде в качестве независимых консультантов, предупреждали, что возможное требование прекратить налоговые проверки Трампа, его семьи и бизнеса может выходить за пределы полномочий минюста: налоговые обязательства президента не были предметом рассматриваемого иска, а федеральное законодательство отдельно запрещает президенту прямо или косвенно требовать от IRS начать или прекратить проверку конкретного налогоплательщика.