Возобновлена поставка товаров из Иордании и Египта после повышения уровня безопасности на КПП

В воскресенье, 20 октября, возобновился проезд грузовиков с товарами из Иордании через КПП "Нахаль Ярден" и Египта через КПП "Ницана" после того, как полторы недели назад Налоговое управление потребовало усилить охрану и ужесточить таможенный досмотр.

Как сообщает экономическое издание The Marker, доставка сырья и продуктов питания из Египта и Иордании через сухопутные переезды была приостановлена 9 актебря.

На КПП "Алленби" после сентябрьского теракта, жертвами которого стали трое израильтян, были усилены меры безопасности, и 10 октября работа пограничного переезда возобновилась, хотя из-за многих дней ожидания перед КПП скопилось огромное количество грузовиков.

Приостановка поставок нанесла ущерб компаниям, импортирующим товары из Иордании и Египта – им пришлось оплачивать простой водителей, и они не смогли вовремя получить товары.