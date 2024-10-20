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Экономика

Возобновлена поставка товаров из Иордании и Египта после повышения уровня безопасности на КПП

время публикации: 20 октября 2024 г., 17:28 | последнее обновление: 20 октября 2024 г., 17:28
Возобновлена поставка товаров из Иордании и Египта после повышения уровня безопасности на КПП
Yossi Zamir/Flash90

В воскресенье, 20 октября, возобновился проезд грузовиков с товарами из Иордании через КПП "Нахаль Ярден" и Египта через КПП "Ницана" после того, как полторы недели назад Налоговое управление потребовало усилить охрану и ужесточить таможенный досмотр.

Как сообщает экономическое издание The Marker, доставка сырья и продуктов питания из Египта и Иордании через сухопутные переезды была приостановлена 9 актебря.

На КПП "Алленби" после сентябрьского теракта, жертвами которого стали трое израильтян, были усилены меры безопасности, и 10 октября работа пограничного переезда возобновилась, хотя из-за многих дней ожидания перед КПП скопилось огромное количество грузовиков.

Приостановка поставок нанесла ущерб компаниям, импортирующим товары из Иордании и Египта – им пришлось оплачивать простой водителей, и они не смогли вовремя получить товары.

Экономика
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