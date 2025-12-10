Греция хочет разместить у побережья Турции израильские ракетные комплексы LORA

Греция рассматривает приобретение израильских систем не только для защиты своих островов в Эгейском море от ракетных и воздушных ударов, но и в качестве элемента стратегического сдерживания.

Как сообщает Israel Defense со ссылкой на греческие СМИ, в Афинах рассматривают для этой цели закупку высокоточных ракетных комплексов LORA (Long Range Artillery Missile) производства "Израильской авиационной промышленности".

Ракеты LORA предназначены для размещения на грузовиках и позволяют быстрый запуск и проведение точных ударов на дистанции 90-430 километров. Специализированная пусковая установка способна запустить ракету в любом направлении (360 градусов). Существует также морская версия системы.

По мнению греческих военных экспертов, введение в строй ракет LORA может стать прямым ответом турецкому ракетному арсеналу.

Техническая спецификация ракеты включает одноступенчатую двигательную установку на твердом топливе и навигацию, объединяющую GNSS с инерциальной навигацией, обеспечивающую максимальную точность. Масса ракеты составляет 1600 килограммов, длина - пять метров. Полная батарея ракет LORA содержит четыре ракеты плюс дополнительные ракеты в готовности на грузовиках для быстрой перезагрузки. У ракет есть несколько типов боеголовок, включая осколочно-фугасную массой около 570 кг или бронебойную массой до 600 кг.

Системы ранее предлагались Турции, которая отказалась от них, и находятся на вооружении Азербайджана (применялись во время Второй Карабахской войны ) и Индии.

Напомним, что парламент Греции уже утвердил закупку израильских артиллерийских систем PULS производства концерна "Эльбит" для защиты сухопутной границы с Турцией. Также ведутся переговоры по закупке для защиты островов израильских систем ПРО/ПВО Barak MX разработки "Авиационной промышленности".