Германия расширила контракт на закупку систем "Хец-3". Одна из крупнейших сделок в истории Израиля

Бюджетный комитет Бундестага 17 декабря одобрил новый пакет оборонных закупок, в том числе около 4 млрд евро на расширение проекта израильско-американской ПРО "Хец-3". Издание Die Welt отмечает, что речь идет об увеличении закупок в рамках уже действующей программы.

Как уточняет профильное немецкое издание Hartpunkt (со ссылкой на сообщение Минобороны ФРГ), утвержден измененный контракт, предусматривающий увеличение количества пусковых установок и ракет-перехватчиков для системы "Хец".

Министерство обороны Израиля сообщило, что решение немецкой стороны означает дополнительное финансирование примерно на $3,1 млрд, а общий объем соглашения по "Хец-3" между Израилем и Германией, как ожидается, превысит $6,7 млрд. Это одна из крупнейших сделок в истории Израиля.

Базовый контракт по "Хец-3" Германия и Израиль подписали 23 ноября 2023 года на сумму 3,6 млрд евро.

В начале декабря 2025 года Германия начала вводить элементы системы в строй; ранее сообщалось, что развертывание планируется на трех площадках и выход на полную готовность – к 2030 году.