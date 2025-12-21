Минфин обещает снижение цены сырого молока на 15%, но не все молочные продукты подешевеют

В рамках готовящейся реформы молочного рынка в Израиле стоимость сырого молока может быть снижена примерно на 15% уже с апреля 2026 года, пишет The Marker.

При этом отмечается, что даже в случае утверждения реформы и удешевления сырья потребители могут почувствовать лишь часть эффекта: крупные молочные компании не подтверждают, что готовы "переложить" снижение цены на значительную долю ассортимента в супермаркетах. То есть реальные цены в магазинах на молочные продукты снизятся менее чем на 15%, более того, не гарантировано, что все молочные продукты подешевеют.

Молочная реформа предусматривает выкуп квот на молоко у малых ферм, укрупнение ферм для повышения эффективности, обеспечение квоты закупок по гарантированной цене с разрешением продавать (а не выливать) все, что выше этой квоты, субсидирование модернизации молочных хозяйств, и отмену импортных пошлин.

В начале декабря в рамках обсуждения государственного бюджета и закона о государственном регулировании на 2026 год правительство Израиля утвердило продвигаемую министром финансов Бецалелем Смотричем реформу молочного хозяйства. Министр сельского хозяйства Ави Дихтер выступал против реформы, среди прочего обвиняя Смотрича в том, что реформа готовилась без участия его ведомства, однако глава минфина зачитал письмо полуторалетней давности, в котором Дихтер заявлял о неготовности вести переговоры о реформе.

Министр экономики Нир Баркат, к которому Дихтер обратился за поддержкой своей позиции, заявил, что предлагаемая министерством финансов реформа во многом совпадает с позицией его ведомства, хотя и требует некоторых изменений. В итоге большинство министров проголосовали за реформу, и затем борьба за ее продвижение переместилась в Кнессет, где фермерское лобби имеет более сильные позиции.